Sieben Wochen nach Unfall: Meisterfeier für C-Jugendliche vom VfB Peine

Sieben Wochen nach ihrem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 ist die C-Jugend-Mannschaft des VfB Peine am Freitag für die Meisterschaft in der Landesliga Braunschweig geehrt worden. Bundesliga-Profi Robin Knoche vom VfL Wolfsburg überreichte zudem bei der Meisterfeier der „Peiner Allgemeinen Zeitung“ mehrere Fair-Play-Pokale an die letzten Gegner des Teams, die den Peiner Nachwuchs-Fußballern die Meisterschaft kampflos überließen.