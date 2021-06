In Lissabon: Phil Szczesny startet mit dem Wolfpack die Mission Titelverteidigung

Die Chancen auf die Titelverteidigung stehen gar nicht schlecht für das „Wolfpack“. So wird die deutsche Nationalmannschaft im Siebener-Rugby genannt. Am Samstag startet in Lissabon das erste von zwei Turnieren um die Europameisterschaft. „Wir wollen den Titel holen, das ist das Ziel“, sagt Phil Szczesny von Hannover 78.

In diesem Jahr fehlen die großen Rugby-Nationen wie Frankreich, Irland und Großbritannien. In der nächsten Woche steht bereits das Turnier um das letzte Olympia-Ticket an – da­rauf liegt ihr Fokus. Großbritannien gewann in Rio 2016 die Silbermedaille. Das zweite EM-Turnier für Deutschlands Auswahl folgt Ende Juni in Moskau.

Für die deutschen Siebener-Frauen beginnt in Lissabon ebenso die EM-Saison. Für sie geht es nach dem Wiederaufstieg aber nur um den Klassenerhalt. Von Germania List sind Katharina Epp und Gesine Adler im Aufgebot.

In Gruppe A hat es das Team von Trainer Max Pietrek mit Titelverteidiger Russland und Rumänien zu tun.