Siebener-Rugby: "Wolfpack" holt EM-Silber - DRV-Frauen belegen Platz acht

Um den EM-Titel im Siebener-Rugby verteidigen zu können, hätte die deutsche Mannschaft im Halbfinale Spanien besiegen müssen. Doch beim zweiten Turnier in Moskau erlaubte sich der neue Europameister keine Fehler und ließ keinen Durchbruch zu. Deutschland verlor mit 0:19, sicherte aber mit einem 19:12 im Spiel um Platz drei gegen Russland insgesamt die Silbermedaille. „Es war eine sehr gute EM“, sagte Bundestrainer Damian McGrath. Von Hannover 78 waren Phil Szczesny und Bastian van der Bosch dabei.

Anzeige

Nach Platz zwei beim Auftakt in Lissabon hinter den sehr gut verteidigenden Spaniern war für das „Wolfpack“ klar, es musste diesen Kontrahenten aus der Weltliga hinter sich lassen. In der Vorrunde fuhr Deutschland Siege gegen Litauen (31:7) und Russland (22:12) sowie ein Remis gegen Italien (7:7) ein. Auch im Viertelfinale hatte die DRV-Auswahl beim 42:7 über Polen wenig Probleme. Gegen Spanien gerieten die Deutschen in Rückstand, als sie eine Zeitstrafe verbüßten. Kurz darauf ging Leon Hees k. o. und kam nicht mehr zurück, die Iberer waren nicht mehr zu stoppen, sie kontrollierten das Spiel. „Wir haben zu viele Fehler gemacht“, räumte McGrath ein. Durch den Erfolg standen die Spanier vorzeitig als neuer Titelträger fest.