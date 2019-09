Vor Siebenmeter: ARD bricht Übertragung von Handball-Spitzenspiel SC Magdeburg gegen THW Kiel ab

Der THW Kiel tritt in der entscheidenden Schlussphase gegen Magdeburg zum 7-Meter-Wurf an. Da waren noch 40 Sekunden in der umkämpften Partie zu spielen. Niclas Ekberg tritt an den Punkt und … die ARD bricht die Übertragung des Spiels ab, sendet Werbung und Lottozahlen.