Siebenmeter-Spezialist bleibt: Lucas Krzikalla verlängert beim SC DHfK Leipzig

Leipzig. Nach einer schmerzhaften 23:28-Niederlage beim TBV Lemgo Lippe gab es im Hause SC DHfK Leipzig am Freitagmorgen neben vielen niedergeschlagenen Gesichtern zumindest einen Grund zur Freude. Eigengewächs und Strafwurf-Spezialist Lucas Krzikalla bleibt den Grün-Weißen für weitere Jahre treu und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Der 27-Jährige freut sich bereits auf die weitere Zusammenarbeit und erklärte: „Das war für mich eine sehr leichte Entscheidung. Nach dem ersten Treffen war fast alles unter Dach und Fach.“ Anzeige

Gemeinsam mit Cheftrainer André Haber und seinen langjährigen Teamkollegen hat der Leipziger noch große Ziele. „Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich zufrieden damit bin, wie wir jetzt stehen“, so der Rechtsaußen. „Natürlich möchte ich weiter vorne angreifen und finde, dass das Potenzial in der Mannschaft, dem Umfeld und der Stadt Leipzig dafür stimmt, vorne mitzuspielen. Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass es in den nächsten Jahren so kommen wird“, sagt Krzikalla deutlich. Der Traum von europäischem Handball in der Messestadt, ist bei den Grün-Weißen inzwischen tief verankert.

DURCHKLICKEN: Die Bilder vom Auswärtsspiel in Lemgo Der SC DHfK Leipzig liefert nicht in Lemgo und verliert die Auswärtspartie 23:28. ©

Einen Weg, den auch der Coach mit seinem langjährigen Weggefährten gehen möchte. „Krizi ist beim DHfK schon genauso lange wie ich. Als er aus der A-Jugend in den Bundesliga-Trainingskader kam, war mein erstes Jahr hier als Co-Trainer. Wir kennen uns also schon sehr, sehr lange und ich weiß genau, was ich an ihm habe“, freut sich Haber über den Verbleib seines Siebenmeter-Spezialisten.

Zahlreiche gute Gründe

Krzikalla sei ein ganz wichtiger Baustein für die Mannschaft - nicht nur sportlich sonder auch sozial. „Weil er es schafft, zu jedem ein gutes Verhältnis zu pflegen. Weil er unsere Tugenden, die uns auszeichnen, lebt. Er verkörpert diesen Kampfgeist, den Einsatz und die Bereitschaft, wie das kaum ein anderer kann“, führt sein Trainer aus. „Er hat eine ganz besondere Emotionalität.“



Für die langjährige Zusammenarbeit mit dem 27-Jährigen findet der Verein zahlreiche gute Gründe und plant ihn für den Weg nach Europa fest ein. „Bei Bindi, Maciej oder Krizi sind wir fest davon überzeugt, dass sie diesen Weg bis zum Ende mit uns gehen können“, so DHfK-Manager Karsten Günther, der mit der Verlängerung des sympathischen Rechtsaußen gleich noch einen weiteren Coup gelandet hat. Denn Krzikalla soll auch künftig das Gesicht der „Allianz-Handballschule“ bleiben, Schülern und Schülerinnen der Region die Sportart näher bringen, begeistern und zum Mitmachen einladen.