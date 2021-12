"Siedlerdenken", "Zu passiv", "Wie auf dem Amt": Bobic-Rundumschlag gegen Hertha BSC

Zum Jahresende hat Sportgeschäftsführer Fredi Bobic zum Rundumschlag bei seinem neuen Verein Hertha BSC ausgeholt. "Bei Hertha war es wie auf dem Amt: Das haben wir immer so gemacht, also machen wir es weiter so", sagte Bobic am Mittwoch im Interview mit dem vereinseigenen TV über die ersten Eindrücke in Berlin bei seiner Amtseinführung am 1. Juni. "Man ist fast eingeschlafen." Bobic hatte gleich am ersten Tag neue Strukturen angekündigt: "Wir wollen überall besser werden und Leistungskultur auch bei der Hertha sehen. Wir müssen uns bewegen."

Anzeige