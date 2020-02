Sieg am grünen Tisch: BSK Hannover-Seelze gewinnt gegen Straubing

Um halb zwei in der Nacht ist Arthur Mattheis noch mit dem Abbau beschäftigt gewesen, der Boxring wurde abtransportiert. Wie alle Zuschauer war der Cheftrainer des BSK Hannover-Seelze nach einem besonderen Kampfabend davon ausgegangen, dass das Duell mit dem BC Straubing keinen Sieger gefunden hatte. Doch das 12:12 wurde nachträglich in einen 12:11-Sieg für Seelze korrigiert, weil die Bayern einen Deutschen zu wenig aufgeboten hatten – das wird mit Punktabzug bestraft. Als die Nachricht kam, fiel die Anspannung von Mattheis ab. „Ich konnte zum ersten Mal befreit lächeln“, sagte der Coach. Der BSK rückte auf Platz drei der Bundesliga vor und hat wieder alle Chancen auf das Halbfinale.

Es ging um sehr viel im Autohaus Schrader, bei einer Niederlage hätten sich die Gastgeber den Traum vom Titel aus dem Kopf schlagen können. Die Fans standen in der ausverkauften Halle bei jedem Einmarsch der Athleten. „Es war wie bei den Gladiatoren. Ich habe die Zuschauer noch nie so aufgeputscht erlebt. Es war der Wahnsinn“, sagte Mattheis.

Remi Bojani schlug sich zum ersten Sieg für den BSK durch. In der Klasse bis 57 Kilogramm erwies sich der 23-jährige Braunschweiger als Punktlieferant. In Runde zwei flog das Handtuch aus der Straubinger Ecke. Es folgte jedoch prompt eine krachende Niederlage. Andrej Degalzev begann gut, kassierte dann schwere Treffer, brach ein und ging zu Boden. „Er ist labil, kam mit den harten Treffern nicht zurecht“, kritisierte Mattheis. Der souveräne Denis Gashi landete den nächsten klaren Punktsieg des BSK, dafür gab´s ein Küsschen vom Coach.

Richard Meinecke wurde anschließend mit anderen Liebkosungen bedacht, vom Ex-Seelzer Muzamiru Kakande zu Boden geschickt, der Ringrichter brach ab. Nach der Pause und einer Jong­lage­show­ein­la­ge gerieten die Seelzer in Rückstand. Erik Neubauer unterlag knapp, weil sein Rivale am Ende mehr schlug.

Dann wurde es hektisch. Straubings Vorsitzender Johann Buchmeier war mit der Wertung im Halbschwergewicht nicht einverstanden – Engin Aslan glich für den BSK aus. Der Ärger setzte sich fort, als Seelzes Rizar Kübazi gegen Tolaj Faton antrat. Kübazi ließ seine Führhand sinken und steckte krachende Schläge ein. In Runde zwei war Kübazi fertig und zweifach angezählt, Mattheis warf das Handtuch. Dies blieb jedoch an einem Ringseil hängen und fiel dann erst zu Boden.

Der Ringrichter übersah das und ließ weiterboxen. Die Straubinger Ecke glaubte nun, der BSK wolle die Aufgabe zurücknehmen. Mattheis lieferte sich ein Wortgefecht mit Buchmeier, dann stürmte obendrein Fatons Coach in den Ring. Mattheis hatte Mühe, die Straubinger zu beruhigen: „Solche Aufregung gehört mal dazu. Ich hatte aufgegeben, alles war gut“, berichtete er.

Superschwerer Biesenberger bleibt ungeschlagen

Zumal der superschwere Collin Biesenberger für den BSK im finalen Kampf ausglich. Der Hamburger ist als einziger Seelzer noch ungeschlagen. Das Team feierte das Remis mit den Fans, das Platz vier bedeutet hätte. Vom nachträglichen Sieg dürften viele nichts mehr mitbekommen haben. „Wir haben nun alles in der Hand“, betonte Mattheis. Am 14. März boxt der BSK zum Abschluss der Punktrunde in Darmstadt um die Play-off-Teilnahme.