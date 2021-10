Sieg-Bann gebrochen: Frankfurt-Trainer Glasner warnt nach Erfolg beim FCB vor Hertha - Sonderlob für Trapp

Der Sieg-Bann ist nun auch in der Bundesliga gebrochen - doch anstatt den sensationellen 2:1-Erfolg beim Tabellenführer FC Bayern München am Sonntagabend ausgelassen zu feiern, drückt Eintracht-Frankfurt-Coach Oliver Glasner auf die Euphoriebremse. Nach seinem ersten Liga-Sieg mit der SGE hat Glasner auf die Bedeutung der nächsten Aufgabe hingewiesen. "Es ist ganz wichtig, dass wir nicht 14 Tage die Hände oben haben und dann kommt Hertha - und dann ist das böse Erwachen", mahnte der Eintracht-Coach. "Das Wichtigste ist jetzt, diesen Sieg gegen Hertha zu vergolden." Am 16. Oktober sind die Berliner in Frankfurt zu Gast.

Anzeige