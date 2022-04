Sieg bei Tor-Festival in Hoffenheim: SC Freiburg klettert auf Champions-League-Platz vier

Der SC Freiburg hat seine Ambitionen auf die Teilnahme an der Champions League untermauert. Die Breisgauer gewannen das Samstagabendspiel bei der TSG Hoffenheim mit 4:3 (1:1) und kletterten mindestens bis Montag an RB Leipzig vorbei auf Rang vier, der am Saisonende die Qualifikation für Königsklasse bedeutet.

