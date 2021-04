Nach Sieg gegen Borussia Dortmund: Kevin De Bruyne verlängert bei Manchester City bis 2025

Der Star-Spieler bleibt! Kevin De Bruyne hat seinen Vertrag bei Manchester City am Mittwoch bis 2025 verlängert. Das teilten die Citizens nur einen Tag nach dem Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Borussia Dortmund mit. In dieser Partie war der Belgier wieder einmal ein auffälliger Spieler und maßgeblich am ersten Treffer beteiligt.

