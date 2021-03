"Sieg einer Klasse-Mannschaft": Dietmar Hamann begeistert von RB Leipzig und "Juwel" Nkunku

RB Leipzig liefert sich mit dem FC Bayern München auch nach dem 24. Spieltag weiterhin einen engen Zweikampf um die Tabellenspitze der Bundesliga. Am Samstagnachmittag legte die Mannschaft von Julian Nagelsmann zunächst vor und sicherte sich mit einem 3:0-Sieg beim SC Freiburg die vorübergehende Tabellenführung vom Rekordmeister, der am Abend im Topspiel gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) allerdings die Chance zum Konter hatte. Dennoch: Die aktuelle Sieges-Serie von RB ist beeindruckend. Mit dem Erfolg in Freiburg feierten die Sachsen ihren sechsten Dreier in der Liga in Folge. Sky-Experte Dietmar Hamann zeigte sich von der Spielanlage der Nagelsmann-Elf begeistert: "Die guten Mannschaften zeichnet immer aus, dass sie Wege finden, ein Spiel zu gewinnen. Es war der Sieg einer Klasse-Mannschaft". lobte der Ex-Nationalspieler. Anzeige

Christopher Nkunku (41. Minute), Alexander Sörloth (64.) und Emil Forsberg (79.) sorgten mit ihren Toren für den Erfolg der Leipziger, die wie einer Meistermannschaft auftraten - was nach Hamanns Meinung vor allem an Nkunku lag, der hinter der Spitze durchgehend für Wirbel und Torgefahr sorgte. So legte der Franzose auch "sensationell" (Hamann) den Sörloth-Treffer auf, nachdem er den ersten selbst markierte. "Sie haben einen Spieler, der Tore macht und Tore vorbereitet. Er ist das letzte Puzzleteil im Leipziger Spiel", analysierte der Sky-Experte. "Ich glaube, da haben sie ein absolutes Juwel gefunden."

Nkunku spielt seit 2019 für RB und legte in bisher 71 Pflichtspiel-Einsätzen 23 Treffer auf und erzielte elf selbst. Ein Einsatz für die A-Nationalmannschaft könnte für den 23-Jährigen, der bereits für die U21 spielte, durchaus in Frage kommen. "Ein ganz angenehmer Kerl. Ein feiner Fußballer. Er zeigt Woche für Woche seine Qualität", schwärmte auch Teamkollege Kevin Kampl von Nkunku. "Ich glaube, dass er eine große Zukunft hat als Fußballer."