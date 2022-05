Sieg gegen Bad Düben: Einheit Frohburg erobert Bezirksliga-Spitze 

Frohburg​. Die Frohburger Basketballer empfingen am Montagabend den SV Bad Düben zum Nachholspiel. Gegen die Dübener Füchse, bei denen die Formkurve in den vergangenen Spielen deutlich nach oben zeigte, entwickelte sich aus Sicht der Frohburger ein unnötig spannendes Spiel.

Die Rennstädter, welche mit einem Sieg die Tabellenspitze der Bezirksliga Leipzig erobern konnten, starteten hoch konzentriert und spielten sich direkt in einen kleinen Rausch. Nahezu jeder Wurf fand das Ziel und Lars Friedemann konnte in der Anfangsphase direkt 13 seiner insgesamt 19 Punkte verbuchen. Auf der Gegenseite schafften es die Nordsachen vermehrt, die Abwehrreihe der Frohburger mit langen Pässen zu überspielen um konnten somit viele einfache Punkte erzielen.

Frohburg blieb offensiv davon unbeirrt und setzte sich in den Folgeminuten bis auf 18 Punkte weiter ab. In den Schlussminuten waren es dann die Gäste, welche treffsicherer agierten und den Vorsprung bis zur Halbzeitpause etwas verkürzen konnten (48:35).

Lars Peter bringt Team auf Siegerstraße

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte der BSV durch zahlreiche Treffer die Führung bis zur 27. Spielminute wieder erhöhen (61:44). Mit dem sicheren Sieg im Rücken ließen die Hausherren das Spiel in den folgenden Minuten komplett aus der eigenen Hand entgleiten. Reihenweise offene Würfe verfehlten teils deutlich das Ziel und Bad Düben punktete aus alle Lagen nach Belieben. In nur sechs Spielminuten überrannten die Gäste mit einem 22:6-Lauf die Hausherren und Frohburg sah sich fünf Minuten vor Schluss plötzlich einem Rückstand gegenüber (69:70). Zu allem Unglück verletzte sich bei einem Korbleger mit Gegnerkontakt der Frohburger Spieler Enrico Leu schwer und konnte die Partie nicht weiter fortsetzen. Ob Frohburgs zweitbester Punktesammler diese Saison nochmal ins Spielgeschehen eingreifen kann, ist aktuell mehr als fraglich.

Nach der verletzungsbedingten Spielunterbrechung war es dann der Frohburger Lars Peter, welcher in den Schlussminuten das Spiel in seine Hände nahm. Mit drei Treffern am Brett und zwei Freiwürfen markierte dieser in den letzten Minuten acht seine insgesamt 16 Punkte und brachte sein Team wieder auf die Siegerstraße. Die Schlussphase war dann von zahlreichen Freiwürfen (18) auf beiden Seiten geprägt. Die Frohburger verwalteten gekonnt die Führung und gingen als neuer Tabellenführer mit 82:76 vom Platz.