Sieg gegen "Barney": Rob Cross gewinnt bei Darts-WM das Duell der Ex-Weltmeister

Rob Cross hat bei der Darts-WM in London das Aufeinandertreffen der Ex-Weltmeister für sich entschieden und Raymond van Barneveld aus dem Turnier geworfen. Der 31 Jahre alte Engländer setzte sich am späten Donnerstagabend in einem hochklassigen Match mit 3:1 gegen seinen Rivalen aus den Niederlanden durch und trifft nun in Runde drei auf den Nordiren Daryl Gurney.

