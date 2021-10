Sieg gegen Bayreuth: Dresdner Eislöwen stimmen ihren Trainer zufrieden

Knackstedt setzt Schlusspunkt

Zwar gingen die Gäste in der 4. Minute durch Marvin Ratmann in Führung, aber ein Doppelschlag der Eislöwen durch Jordan Knackstedt und Johan Porsberger (8.) brachte die Hausherren in Front. Einen Fehler in der Defensive nutzten die Tigers allerdings durch Tim Zimmermann (12.) zum Ausgleich.