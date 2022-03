Sieg gegen Delitzsch: VC Dresden im Sachsenderby obenauf

Dresden. Der Umzug in die Sporthalle am Messering hat den Zweitliga-Volleyballern des VC Dresden Glück gebracht. Beim ersten „Heimspiel“ in neuer Umgebung feierten die Schützlinge von Niklas Peisl einen wichtigen Sieg. Sie setzten sich im Sachsenderby gegen den GSVE Delitzsch mit 3:1 (27:25, 24:26, 25:20, 25:23) durch. Damit konnten die Elbestädter den Vorsprung auf die Abstiegsränge erneut etwas vergrößern.

