Sieg gegen Füchse Duisburg: IceFighters Leipzig ziehen in Playoffs ein!

Leipzig. Es ist eine typische Geschichte des Sports. Vor einem Jahre scheiterten die Exa IceFighters Leipzig in den Pre-Playoffs denkbar knapp gegen die Füchse Duisburg. Am Sonntagabend machten die Leipziger Puckjäger am drittletzten Spieltag der Hauptrunde gegen eben jenen Gegner den Einzug klar. Nach dem 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) in der heimischen Kohlrabizirkus Eisarena ist klar, dass die Messestädter zurück in den Top 16 der Eishockey-Oberliga sind.