Sieg gegen Fursty Razorbacks: Dresden Monarchs feiern gelungene Generalprobe

Dresden. Der amtierende deutsche Meister empfängt im heimischen Dresden seine Gäste … – wovon die anderen Männermannschaften der publikumsträchtigen Sportarten aus Sachsens Landeshauptstadt seit Jahrzehnten nur träumen können, ist bei den Dresden Monarchs nun Realität. Das American-Football-Team von Cheftrainer „Ulz“ Däuber, das am Ende der vergangenen Saison erstmals den German Bowl gewonnen hatte, siegte im Testspiel gegen die Fursty Razorbacks letztlich standesgemäß mit 34:17. Die Generalprobe vor Beginn der „Mission Titelverteidigung“ in der German Football League (GFL) ist gelungen. Anzeige

„Unsere Defensive hat sie zu sehr ins Spiel kommen lassen“

Bei bestem Frühlingswetter sahen 1060 gut gelaunte Zuschauer am Sonnabendnachmittag im Stadion an der Bodenbacher Straße ein neuformiertes Team der „Königlichen“ – und einen ambitionierten Gegner aus der GFL2. Beide Truppen gingen allerdings ersatzgeschwächt ins Spiel. Bei den Gastgebern, die durch den Umbau des Heinz-Steyer-Stadions und die noch nicht fertig ertüchtigte Ersatzspielstätte an der Bärnsdorfer Straße diesmal an ungewohnter Stelle neben der Margon-Arena aufliefen, fehlten 14 Spieler, davon vier wegen Corona. „Das macht sich natürlich bemerkbar. Wir sind noch nicht das Team, das wir sein können“, erklärte der Headcoach.

Seine Mannschaft erwischte aber einen Start nach Maß. Nur 15 Sekunden waren vergangen, als Kenny Floret mit dem Spielgerät zum Kickoff-Return-Touchdown in die Endzone marschierte. Kicker Sebastian Nahs, der den zu den Leipzig Kings abgewanderten Florian Finke ersetzt, besorgte den Extrapunkt zum 7:0. Durch Touchdown von Anthony Walker kamen die Randmünchner zwar zum Ausgleich. Kurz vor Ende des ersten Viertels stellten die Dresdner den alten Abstand wieder her – 14:7 nach einem 46-Yard-Pass des neuen Quarterbacks Austyn Carta-Samuels auf Roman Kalous.

Der zweite Abschnitt gehörte dann den Gästen aus dem oberbayerischen Fürstenfeldbruck. Durch ein Fieldgoal und einen Touchdown drehten sie den Spieß um und lagen zur Halbzeit plötzlich mit 14:17 in Front. Das hatte sich „Ulz“ Däuber anders vorgestellt, musste aber zugeben: „Fursty hat das gut gemacht und Gas gegeben. Wir haben in der Offensive den Ball nicht genug bewegt. Unsere Defensive hat sie zu sehr ins Spiel kommen lassen. Da hat sich gezeigt, dass wir noch was tun müssen.“ Und das taten die Monarchs dann auch schon im dritten Quarter. Neuzugang Isaiah Amaechi und Yazan Nasser stellten auf 27:17.

„Er braucht noch ein paar mehr Targets“

Im Schlussviertel hieß es dann Nachwuchs voran auf Dresdner Seite. Eine reichliche Minute vor Ultimo setzte der von den Junior Monarchs aufgerückte Quarterback Marvin Schöne mit weitem Wurf den ebenfalls noch blutjungen Julian Goern in Szene, der den Endstand herstellte. Es war schönes erster Touchdownpass im Männerbereich. „Dieses Zuspiel war von Jugend zu Jugend. Das freut mich sehr und zeigt unserem Nachwuchs auch, dass wir ihn einsetzen wollen und können. Das war klasse“, bejubelte „Ulz“ Däuber diesen Spielzug des aussichtsreichen Talents.