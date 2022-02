Sieg gegen Großwallstadt: HC Elbflorenz belohnt sich nach hartem Kampf

Dresden. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber im dritten Spiel des neuen Jahres haben die Handballer des HC Elbflorenz endlich den ersten Sieg gefeiert. In einer umkämpften Partie setzten sich die Schützlinge von Trainer Rico Göde vor 806 Zuschauern gegen den TV Großwallstadt knapp mit 27:26 (14:15) durch. Insgesamt landete der Zweitligist damit den neunten Saisonerfolg, bleibt aber auf dem zehnten Platz. Bereits am Mittwoch geht es in der englischen Woche nun schon in Essen weiter.

Rico Göde atmete nach der Partie hörbar auf: „Es war ein sehr intensives Spiel. Am Ende haben die Jungs gut gekeucht. Aber das ist so, wenn nicht alles derzeit so leicht von der Hand geht. Gut aber war, dass wir den Kampf angenommen haben, dass die Moral der Truppe stimmt. Deshalb bin ich glücklich über die beiden Punkte.“ Allerdings habe er auch noch viele Reserven gesehen. „Wir bringen keine Ruhe in unser Spiel rein, weder hinten noch vorn. Das Selbstverständnis müssen wir uns erst wieder erarbeiten“, so der Coach.