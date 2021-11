Sieg gegen Heilbronn: Dresdner Eislöwen daheim weiter top

Dresden. Nach dem starken Auftritt in Landshut haben die Dresdner Eislöwen daheim gegen die Heilbronner Falken nachgelegt. Das Team von Trainer Andreas Brockmann setzte sich vor 1354 Zuschauern mit 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) durch und feierte seinen neunten Saisonsieg. Dabei machten es die Elbestädter nach einer klaren 4:1-Führung in der Schlussphase noch einmal spannend, retteten aber am Ende die drei Punkte und rücken vorerst auf Platz drei. Nun geht es für die Blau-Weißen am Sonntag nach Kaufbeuren.