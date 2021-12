Sieg gegen Landshut: Lausitzer Füchse auf dem Weg der kleinen Schritte

Weißwasser. Marco Ludwig, Trainer der U23 des Eissport Weißwasser und am Sonntag als Co-Kommentator beim Spiel der Weißwasseraner gegen den EV Landshut bei Sprade TV am Mikrofon, beschwor den Geist der kleinen Schritte: „Wenn du in der sportlichen Krise steckst, dann musst du über die kleinen Erfolgserlebnisse den Weg zurückfinden – über gewonnene Zweikämpfe, über gut herausgespielte Torchancen, über hart erarbeitete Tore.“ Die Lausitzer Füchse sind diesen Weg am Wochenende gegangen. Zweimal gewann die Blau-Gelben in der Overtime. Erst wurden die Bayreuth Tigers auswärts mit 5:4 bezwungen. Dann folgte ein 4:3 eben gegen Landshut. Anzeige

Wie von ihm nach der 2:8-Schlappe gegen Heilbronn angekündigt, stellte Trainer Chris Straube in den Blöcken um. Als ersten Sturm schickte er Toni Ritter, Eric Valentin und Clarke Breitkreuz in die Matches. In Reihe zwei rückte Roope Mäkitalo für Kapitän Breitkreuz zu Hunter Garlent und Peter Quenneville. Der dritte Angriff rollte mit Bennet Roßmy, Stéphane Döring und Richard Müller, der vierte mit Luis Rentsch, Tim Detig und Jan Bednar.

Da waren gestern schöne Treffer dabei... Schaut Euch die Hingucker mal an 👀 #LFX #LAUSITZERFÜCHSE #EISHOCKEY #DEL2 #HOCKEYTOWN #WEISSWASSER #LAUSITZ #SACHSEN #EINLEBENLANG #BLAUUNDGELB Gepostet von Lausitzer Füchse am Montag, 13. Dezember 2021

Besonders bemerkenswerte Veränderungen in Sachen Spielkultur oder Torgefahr ergaben sich dennoch nicht. „Ich wollte Eric Valentin unbedingt als Center sehen zusammen mit zwei unserer besseren deutschen Spieler. Aber jeder muss auch defensiv spielen und arbeiten können. Die erste Reihe schießt immer die ganzen Tore. Wahrscheinlich kann jeder mit Quenneville und Garlent spielen und wäre damit erfolgreich. Dennoch muss jeder auch in der Defensivzone gut spielen“, bilanzierte Straube die Auswirkungen der Wechsel.

„Wichtig ist die bessere Ausführung der Kleinigkeiten“

Insbesondere in punkto Defensivverhalten gaben sich die Ostsachsen erneut viele Blößen. Das belegen nicht nur die sieben Gegentreffer. Auch die Anzahl der den Kontrahenten geschenkten Großchancen war erneut bedenklich. Zum Glück ließ sich Keeper Leon Hungerecker von der greifbaren Verunsicherung seiner Vorderleute nicht anstecken. Und die Last des Toreschießens lag einmal mehr bei den Kanadiern Peter Quenneville und Hunter Garlent samt deren „Partner“.

An drei der fünf Treffer in Bayreuth waren die Ahornblätter beteiligt. Gegen Landshut gingen gar alle vier Buden auf deren Konto. Das macht den EHC natürlich auch ein stückweit ausrechenbar. Nach dem Heimerfolg über den EVL ließ sich Coach Straube, der mächtig unter dem Druck des Gewinnenmüssens stand, in seine Seele blicken: „In der zweiten Pause war ich in der Kabine etwas laut und habe meine Meinung gesagt. Eigentlich muss das nicht sein. Wir sind alles erwachsene Menschen. Manchmal muss man lauter sein, damit alle verstehen, dass sie defensiv besser agieren müssen“, sagte der Oberfuchs – und ergänzte auf Nachfrage nach dem „Grad“ der Lautstärke: „Ich habe meine Stimme verloren.“