Sieg gegen tschechischen Meister: HC Elbflorenz gewinnt klar gegen Talent Pilsen

Dresden. Die Handballer des HC Elbflorenz haben sich einen Monat vor dem offiziellen Saisonstart schon in guter Verfassung präsentiert. Sie setzten sich in ihrem zweiten Testspiel vor 207 Zuschauern in der heimischen Arena gegen den tschechischen Meister Talent Pilsen souverän mit 34:24 (15:11) durch und landeten damit ihren ersten Sieg in der Vorbereitung. Mit dabei auch die vier Neuzugänge René Zobel, Michael Schulz, Christoph Neuhold und Vincent Klepp. Anzeige

In der ersten Hälfte lief der HCE-Motor noch nicht ganz auf Hochtouren, klappten manche Anspiele nicht so flüssig, dennoch lagen die Dresdner nach dem 0:1 dann stets in Front. „In der ersten Halbzeit haben wir noch nicht alles abgerufen, was wir uns vorgenommen hatten. Da waren zu viele Fehler dabei“, analysierte Trainer Rico Göde anschließend und fügte hinzu: „Natürlich braucht es Zeit, bis die Neuen integriert und die Abläufe und Abstimmungen optimiert sind.“

Doch nach dem Seitenwechsel kamen seine Schützlinge immer besser in Fahrt, bauten den Vorsprung systematisch aus. Dabei wechselte Göde fleißig durch, bekamen alle Akteure ihre Spielanteile. Auch im Tor teilten sich Max Mohs und Mario Huhnstock an diesem Tag die Arbeit. Zum Schluss befand Rico Göde: „Es war ein gutes Vorbereitungsspiel. Mit zehn Toren Vorsprung zu gewinnen, ist gut für das Selbstvertrauen. So sehen die Jungs, dass wir vorankommen. Aber es gibt natürlich auch noch viel zu tun.“

Donnerstag gegen Lobositz

In der zweiten Halbzeit konnte sich unter anderen auch Neuzugang Christoph Neuhold gut in Szene setzen. Der 27-jährige österreichische Nationalspieler war vom Erstligisten Coburg an die Elbe gewechselt und soll für Druck aus dem Rückraum sorgen. Auch er meinte: „Manche Abläufe stimmen noch nicht, aber das ist in der Vorbereitung normal.“ Ansonsten habe er sich schon gut eingelebt, wenngleich er verrät: „Es war schon eine Umstellung für mich, bisher habe ich ja noch nie in so einer großen Stadt gelebt, sogar mit Straßenbahn. Es gefällt mir gut und die Kollegen sind alle sehr nett. Wir unternehmen auch außerhalb der Halle einiges gemeinsam.“

Noch in dieser Woche geht das Testen für die Dresdner Zweitliga-Handballer weiter. Am Donnerstag treffen sie in Lobositz auf den Gastgeber eines Vierer-Turniers. Am Freitag folgt an gleicher Stelle ein Spiel gegen den österreichischen HC Linz und am Sonnabend geht es gegen Dukla Prag. Genügend Gelegenheit also für die Trainer, weiter am Feinschliff zu arbeiten.