Sieg gegen Victoria Asarenka: Naomi Osaka gewinnt US Open zum zweiten Mal

Die ehemalige Weltranglisten-Erste Naomi Osaka hat zum zweiten Mal nach 2018 die US Open gewonnen und ihren dritten Grand-Slam-Titel gefeiert. Die 23 Jahre alte Tennisspielerin aus Japan entschied am Samstag in New York das Endspiel gegen die acht Jahre ältere Victoria Asarenka aus Belarus mit 1:6, 6:3, 6:3 für sich.