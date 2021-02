2:1 gegen West Ham: Manchester City feiert 13. Sieg in Folge in der Premier League

Manchester City eilt in der Premier League von Sieg zu Sieg. Am Samstagnachmittag gab es gegen den Tabellenvierten West Ham United den 13. Sieg in Folge für den souveränen Spitzenreiter. Das Team von Pep Guardiola gewann die Partie mit 2:1. Anzeige

Innenverteidiger Ruben Dias brachte City nach 30 Minuten per Kopfball in Führung. Nach einer Flanke von Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne kam der Portugiese rangerauscht, erzielte das 1:0. Kurz vor der Pause kam West Ham zum Ausgleich. Michail Antonio stand nach einer Flanke blank am zweiten Pfosten und netzte zum 1:1 (43.) ein - das erste Heimgegentor für ManCity seit acht Spielen. In der zweiten Halbzeit traf wieder ein Verteidiger für das Guardiola-Team zur Führung: John Stones schaltete sich mit in den Angriff ein und versenkte einen Pass von Riyad Mahrez im Tor (68.).