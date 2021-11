Sieg im Derby gegen Espanyol: Xavi feiert gelungenes Trainerdebüt beim FC Barcelona

Klub-Idol Xavi Hernández hat beim FC Barcelona ein erfolgreiches Debüt auf der Trainerbank gefeiert. Mit dem Rückkehrer machte der 26-malige spanische Fußballmeister am Samstagabend durch das 1:0 (0:0) im Derby gegen Espanyol Barcelona einen ersten Schritt aus der Krise. Die Fans und der neue Trainer bejubelten den Siegtreffer von Memphis Depay per Foulelfmeter in der 48. Minute. DFB-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen ließ diesmal keinen Treffer zu.