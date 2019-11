Sieg im Friedensstadion: 1. FC Lok Leipzig gewinnt Duell gegen Halberstadt

Der Fluch von Halberstadt ist für den 1. FC Lok Leipzig gebrochen. Seit der Jahrtausendwende gelang den Blau-Gelben kein Sieg im Friedensstadion – dafür jetzt mit Nachdruck. Das Team von Trainer Wolfgang Wolf besiegte den VfB Germania Halberstadt mit 2:0 (2:0). Viel zu sehen, gab es für die gut 50 tapferen Lok-Anhänger im Vorharzer-Dauerregen zunächst aber nicht. Zwar kontrollierten die Leipziger Gäste das Spielgeschehen, torgefährlich wurden sie aber nicht. Stattdessen rutschten beide Teams auf dem durchtränkten Rasen hin und her, zumeist in der Hälfte der Hausherren.

Lediglich Aykut Soyak fiel regelmäßig mit soliden Standards auf. Seine zahlreichen Ecken brachten zwar kaum Gefahr, dafür saßen die Freistöße. Der Wandel im Spielgeschehen dann in der 29. Minute. Robert Zickert traf via Kopfball nach einem der erwähnten Freistöße zum 1:0. Lok wird anschließend mehrfach gefährlich vor dem Tor der Halberstädter und trifft in der 38. Minute erneut nach einem Freistoß – klar, von Aykut Soyak. Torschütze Matthias Steinborn nun bei vier Treffern in vier Partien. Ein Torgarant für die Leipziger.

Krisensitzung in der Halberstädter Kabine: Veränderte Aufstellung, zweifacher Wechsel – Erfolg blieb aus. Lok dominierte das Spielgeschehen auch nach Wiederanpfiff. In der 61. Minute, nach tollem Pressing der Gäste, legte Germania-Kapitän Tino Schulze den Leipziger Sascha Pfeffer im Sechzehner für einen Elfmeter. Pfeffer tritt selbst an – und verschießt. Den Hausherren fiel gegen die starke Lok-Defensive keine kreative Lösung ein. Es blieb beim 2:0. Verdienter Dreier für Lok, die damit zumindest kurzfristig die Tabellenspitze übernehmen.

Loks Neu-Keeper Herbert “Berti” Schötterl wird in der Partie nur selten gefordert. Hält in der zweiten Hälfte ein paar eher ungefährliche Bälle, sieht dabei - auch auf dem nassem Untergrund - sicher aus. Loks Co-Trainer Rainer Lisiewicz analysiert die erste Hälfte: "Wir haben das Spiel bestimmt, aber die Durchschlagskraft hat am Anfang gefehlt. Das hat sich in der 29. Minute geändert. Super Eingabe von Soyak, sehr schönes Kopfballtor."