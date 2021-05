Sieg im letzten Auswärtsspiel: HC Rödertal gewinnt in Nürtingen

Nach Seitenwechsel sehr konzentriert

Dabei waren die Rödertalbienen sehr nervös in die Partie beim Tabellenelften gestartet. Die Fehler nutzten die Gastgeberinnen zu schnellen Kontern und setzten sich schnell auf 3:0 ab. Dass die Gäste dann doch in die Partie fanden und sich stabilisierten, lag an einer überragenden Leistung von Torfrau Rammer, der in den ersten knapp zwanzig Minuten neun Paraden gelangen. So ging es dann fast im „Gleichschritt“ bis zur Pause.