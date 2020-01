Sieg im Nachholspiel: Hannover Indians schlagen Black Dragons Erfurt

Nach rund einer Viertelstunde brachte Igor Bacek die Gäste in Front. 96 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels egalisierte Chase Clayton zum 1:1 und überwand Kristian Hufsky im Indians-Tor. So ausgeglichen wie der Zwischenstand war, verlief auch über weite Strecken die Begegnung.

Eishockey-Sparprogramm am Wochenende – Riesenevent mit den Indians am Millerntor geplant

Indians erobern Rang vier

Im letzten Drittel gelang schließlich dem Mann das entscheidende Tor, der eigentlich vor wenigen Wochen dafür verpflichtet worden war, vor dem eigenen Kasten aufzuräumen: Aaron Beally erzielte in der 52. Minute das 2:1 aus ECH-Sicht. Bis zur Schlusssirene verteidigte Soccios Team den knappen Vorsprung, auch als Erfurts Keeper Martin Otte-Günzler sein Tor zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers verlassen hatte.

Am Sonntag sind die Indians spielfrei. In der Tabelle haben sie mit diesem Sieg die Hannover Scorpions, die an diesem Wochenende sogar komplett ohne Einsatz sind, wieder vom vierten Platz der Nordstaffel verdrängt.