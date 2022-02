Sieg im Nachholspiel: Sandhausen gelingt Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Der SV Sandhausen hat durch einen Sieg im Nachholspiel der 2. Bundesliga am Dienstagabend beim Karlsruher SC den Relegationsplatz 16 an Fortuna Düsseldorf abgegeben. Pascal Testroet (45.+1) und Jerome Gondorf (84.) per kuriosem Flugkopfball-Eigentor sorgten im Wildpark für die Treffer der Gäste, die sich durch den Dreier im Abstiegskampf etwas Luft verschafft haben. Sandhausen zieht mit nun 23 Punkten nach 21 Spielen an Düsseldorf (20) vorbei auf Rang 15. Der KSC (26) verpasste dagegen den Sprung ins gesicherte Mittelfeld und droht nach einem schwachen Start ins neue Jahr (jetzt zwei Niederlagen und ein Remis) in den Abstiegskampf zu rutschen.

