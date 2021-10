Sieg in Berlin: HC Rödertal schwimmt weiter auf der Erfolgswelle

Wie schon im Pokalspiel in Zwickau konnte Cheftrainerin Maike Daniels nur auf einen Rumpfkader zurückgreifen. Die ohnehin angespannte Personalsituation verschärfte sich in der 49. Minute sogar noch einmal: Rechtsaußen Julia Mauksch verletzte sich bei einer Abwehraktion am Knöchel und musste die Platte humpelnd verlassen. Bleibt abzuwarten, was die ärztliche Diagnose ergibt. Die Gäste starteten auch in Berlin mit ihrer starken 5:1-Deckung und zwangen damit die Gastgeberinnen gleich in der Anfangsphase zu technischen Fehlern. So setzten sich die Rödertalbienen schnell mit 6:1 ab. Danach ließen sie allerdings einige Chancen liegen und die TSC-Damen nutzten nun einige Lücken, die ihnen der HCR anbot.