Sieg in Krefeld: Sechs-Punkte-Wochenende für die IceFighters Leipzig

Gegen diese Auswärtsschwäche taten die Eiskämpfer am Sonntag wieder viel. Defensiv stand die Mannschaft von Head Coach Sven Gerike sehr gut. In einem chancenarmen Duell im ersten Abschnitt passierte nicht viel in der Krefelder Rheinlandhalle. Die IceFighters waren einen Tick stärker und belohnten sich in einem Unterzahl-Forecheck. Moritz Israel nutzte einen dicken Bock vom KEV-Goalie Nils Kapteinat (15.) aus. Eben jener Bock entschied im Endeffekt die Partie, wie der spätere Spielverlauf zeigen sollte. Im zweiten Drittel rückte zunächst der starke Patrick Glatzel in den Fokus. Der Ausgleich wäre zwischenzeitlich verdient gewesen.

In der Krefelder Drangphase dann ein Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft, die Michal Velecky im Zusammenspiel mit Robin Slanina stark bestraften. Das 2:0 öffnete die Türe weit auf zum Sechs-Punkte-Wochenende. Bei fünf gegen fünf stand die Abwehr von Sven Gerike souverän. Einzig der Vorwurf von zu einfachen Strafzeiten stand im Raum, denn so machte sich sein Team selbst das Leben schwer. Michael Fomin gelang in Überzahl das 1:2. Eine der wenigen Möglichkeiten vorne nutzte Fabio Frick mit einem tollen Schuss aus. Effizient waren sie die IceFighters am Sonntagabend. In der Schlussphase gelang Krefeld der erneute Anschluss – wieder im Powerplay. Das Sechs-Punkte-Wochenende sicherte in einer Abwehrschlacht am Ende Patrick Glatzel im Tor. Mit diesen zwei Pflichtsiegen im Rücken sind die direkten Playoff-Plätze wieder in greifbarer Nähe. Am Mittwoch gegen Spitzenreiter Hannover Scorpions sind dennoch eine Leistungssteigerung und weniger Strafzeiten unabdingbar.