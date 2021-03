Sieg in letzter Minute: IceFighters Leipzig schicken Hammer Eisbären 5:4 vom Eis 

Leipzig. Wieder blieb es bis zur Schlusssekunde spannend gegen die Hammer Eisbären: Beim dritten Aufeinandertreffen mit den Nordrhein-Westfalen holten die Icefighters Leipzig am Sonntagabend drei Punkte und siegten 5:4 (0:2, 1:0, 4:2). Der dezimierte Kader von Icefighters-Chefcoach Sven Gerike ging mit nur 14 Mannen in die Partie. Doch die Messestädter erwischten den Tabellenletzten aus Hamm allerdings einen denkbar schlechten Start und gingen mit einem 0:2-Rückstand in die erste Drittelpause. Anzeige

Besonders ärgerlich: Defensiv-Ass Connor Hannon stand den Eiskämpfern abermals nicht zur Verfügung. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) verhängte überraschend nach Faustschlag eine weitere Spielsperre wegen Übertriebener Härte. Die kassierte der US-Amerikaner am vergangenen Dienstag nach einer Schlägerei mit einem Piranha in Rostock. Der 25-Jährige fehlte bereits am Freitag im Aufgebot bei den Hannover Indians (2:4). Für Coach Gerike „ist die Strafe völlig überzogen“, das sei ein handelsübliches Vergehen gewesen.

Die Eisbären füllten zu Beginn des zweiten Drittels das Strafkonto mit ganzen sechs Minuten. Die Ausbeute der Leipziger Kufencracks war lediglich der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Kapitän Florian Eichelkraut.