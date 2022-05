Sieg in letzter Sekunde: HC Elbflorenz gewinnt Handball-Krimi

Damit verhinderten die Schützlinge von Trainer Rico Göde die dritte Niederlage in Folge. Bietigheims Trainer Iker Romero gestand: „Das war hart.“ Sein Kollege Göde strahlte dagegen: „Es war die ganze Zeit eng und ein sehr intensives Spiel. Ich bin wirklich unheimlich stolz auf die Jungs. So können wir weitermachen und vieles aus der Partie mitnehmen“, sagte er.

Tatsächlich erlebten die 902 Zuschauer ein „hart umkämpftes, geiles Handballspiel mit schöner Härte in den Zweikämpfen“, wie es später Nils Kretschmer befand. Er war nicht nur mit sieben Toren der erfolgreichste Werfer, sondern zeichnete sich vor allem als Fels in der Abwehr aus. Anders als zuletzt zweimal gegen Coburg präsentierten sich die Göde-Schützlinge mit einer anderen Körpersprache, agierten bissig in der Abwehr und waren mehrfach mit Tempogegenstößen erfolgreich. Dennoch ließen sie noch die eine oder andere Chance liegen.