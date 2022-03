Sieg in Ravensburg: Dresdner Eislöwen erkämpfen die Tabellenführung

Ravensburg. Die Dresdner Eislöwen sind mit einer ganz starken Leistung in den Schluss-Spurt der Hauptrunde gestartet. Das Team von Trainer Andreas Brockmann setzte sich im Spiel beim Tabellendritten Ravensburg Towerstars knapp mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) durch. Das Siegtor für die Gäste erzielte der junge Matej Mrazek, Matchwinner war aber vor allem Torhüter Janick Schwendener, der mit seiner erneut tadellosen Leistung maßgeblich zum Sieg beitrug und bereits sein sechstes Shutout feierte. Mit den drei Punkten haben sich die Blau-Weißen die Tabellenspitze zurückerkämpft, weil Frankfurt zur gleichen Zeit in Bayreuth Federn ließ. Schon am Donnerstag geht es nun für die Elbestädter nach Bayreuth. Anzeige

Etwas Glück

Die 1854 Zuschauer erlebten von Beginn an ein temporeiches Spiel auf hohem Niveau. Die Gastgeber fanden etwas besser in die Partie, was auch das Schussverhältnis von 17:8 für die Towerstars verdeutlicht. So erarbeiteten sich auch die Gastgeber einige Chancen mehr, doch Eislöwen-Keeper Janick Schwendener erwies sich einmal mehr als sicherer Rückhalt. Auf der anderen Seite aber hielt auch Jonas Langmann seinen Kasten sauber. So ging es ohne Tore in die erste Pause.

Mit dem Start in den Mittelabschnitt agierten die Elbestädter konsequenter – sowohl im eigenen Drittel als auch im Spiel nach vorn. Sie setzten die Ravensburger mehr unter Druck als zuvor. Doch auch die Hausherren blieben stets gefährlich, hatten in der 24. Minute eine dicke Chance, als zwei Cracks frei vor Schwendener auftauchten, aber den Goalie nicht überwinden konnten. Bei den Elbestädtern versuchte es Kapitän Jordan Knackstedt in der 30. Minute mit dem altbekannten Bauerntrick, aber Langmann ahnte den Braten und machte die Ecke zu. Als die Hausherren dann etwas unaufmerksam bei einem Wechsel agierten, schlugen die Elbestädter eiskalt zu. Adam Kiedewicz war in Richtung Tor gestiefelt und der 21-Jährige bediente den mitgelaufenen gleichaltrigen Matej Mrazek mustergültig und dieser netzte zum 1:0 (35.) für die Gäste ein.