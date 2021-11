Sieg in Schwerin: HC Rödertal bleibt in der Erfolgsspur

Schwerin/Dresden. Die Handballerinnen des HC Rödertal sind auch im neunten Saisonspiel in der Erfolgsspur geblieben. Der Zweitliga-Absteiger gewann bei Grün-Weiß Schwerin mit 31:24 (14:13) und verabschiedet sich damit als ungeschlagener Spitzenreiter der Drittliga-Staffel B in die Weihnachts- und Jahresendpause. Erst am 16. Januar geht es für die Schützlinge von Trainerin Maike Daniels bei der Reserve von Union Halle-Neustadt weiter. Das Spiel gehört noch zur Hinrunde, musste verlegt werden, weil die Bienen im DHB-Pokal bis ins Achtelfinale vorgedrungen waren. In die Rückrunde starten die Bienen dann am 22. Januar mit dem Sachsen-Derby daheim gegen Markranstädt.