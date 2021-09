DFB-Frauen gewinnen auch dank Schüller-Viererpack gegen Serbien – Ausfall der Schiedsrichter-Assistentin

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bleibt in der laufenden WM-Qualifikation weiter ohne Punktverlust. Die DFB-Auswahl gewann am Dienstag auch das zweite Spiel in Gruppe H gegen Serbien mit 5:1 (0:1). Dabei hatte das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zunächst mehr Mühe als noch bei der 7:0-Gala zum Quali-Auftakt gegen Bulgarien. Nina Matejic hatte den Außenseiter vor 1200 Zuschauern in Chemnitz bereits früh in Führung gebracht (3.). Die glänzend aufgelegte Lea Schüller vom FC Bayern München drehte die Partie mit ihrem Viererpack aber zugunsten der deutschen Mannschaft (49./54./71./77.). Melanie Leupolz setzte mit ihrem Treffer den Schlusspunkt (79.).

