Sieg mit neuem Club: Ex-Dynamo-Coach Kauczinski feiert ersten Dreier

Wiesbaden/Dresden. In der 3. Fußball-Liga hat Markus Kauczinski seinen ersten Sieg als neuer Trainer des SV Wehen Wiesbaden gefeiert. Der ehemalige Dynamo-Coach, der im April 2020 nach einem 0:3 gegen den Halleschen FC in Dresden entlassen worden war, bezwang mit seiner neuen Mannschaft am Montagabend eben jenen HFC in der BRITA-Arena mit 2:1 (0:0). Die Wiesbadener rückten so auf Platz neun vor, die Hallenser rutschten nach dem fünften Spiel ohne Sieg auf Rang 14 ab.

