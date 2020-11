Sieg nach irrem Beginn: RB Leipzig zwingt Paris Saint-Germain in die Knie

Leipzig. Howard Carter entdeckte gestern vor 98 Jahren das Grab von Tutanchamun. RB Leipzig entdeckt 98 Jahre später den Schlüssel zum Erfolg gegen Paris St. Germain . Die Roten Bullen gewinnen 2:1 (1:1) gegen Thomas Tuchels Equipe, feiern den zweiten Sieg in Gruppe H. Und eine Art Auferstehung nach zuletzt zwei Niederlagen. Tore in der nahezu menschenleeren Red-Bull-Arena: Angel de Maria (6.) trifft zum 0:1, Christopher Nkunku besorgt das 1:1 (42.), Schweden-King Emil Forsberg schießt das 2:1 (Handelfmeter/57.).

Moise Kean fängt einen Upamecano -Pass ab, die Everton-Leihgabe zaubert den Ball perfekt in den Lauf von Angel di Maria, Kunststoß mit links - 0:1 (6.). Sekunden nach dem Anstoß die Doppel-Chance zum Ausgleich. Haidara muss ihn machen, scheitert aus Nahdistanz frei vor Keeper Keylor Navas. Angelinos Nachschuss landet am Oberschenkel des rettenden Parisers Allesandro Florenzi.

Paris mit starkem Beginn - di Maria trifft

Paris ist besser, kombiniert flüssiger, ohne zunächst zu weiteren Top-Chancen zu kommen. RB ? Knien sich gegen die fußballerische Übermacht rein, erarbeitet sich zwei halbgare Abschlüsse durch Forsberg und Marcel Sabitzer. Paris schießt zwei Abseitstore, dann ist fast Halbzeit. Fast: Forsberg auf Angelino , der auf Nkunku - Schuss aus 17 Metern, 1:1 (42.). Nkunku hat von 2010 bis 2019 für Paris gespielt. Kurz danach steht Dani Olmo nach Forsberg -Zuspiel ähnlich blank am Strafraum und zieht satt ab - knapp drüber (45.). Pause. Bockstarke Gäste können es auch ohne Neymar, ohne Kylian Mbappé. RB nicht brillant, vor allem in der Abwehr nicht. Aber sie sind wehrhaft, bringen Hingabe und Körperlichkeit.

Forsberg trifft zum Sieg

RB bleibt am Drücker, Nkunku verpasst das 3:1. Paris will den Ausgleich, RB lässt ihn nicht zu. Kimpembe sieht Rot. Aus, Ende, vorbei. Revanche fürs 0:3 in Lissabon geglückt, die Roten Bullen melden sich zurück.

Am Sonnabend geht es für den Dritten in der Bundesliga weiter, daheim gegen den hochsympathischen SC Freiburg. Danach drängeln sich drei Länderspiele (zwei in Leipzig) in den eh übervollen Kalender.