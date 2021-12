Sieg ohne Schönheitspreis: SC DHfK Leipzig gewinnt Geisterspiel gegen Balingen 31:24

Leipzig. Da war es also – das erste Geisterspiel der DHfK-Männer in der Handball-Bundesliga seit gut einem halben Jahr. Nur 50 Zaungäste – Helfer, Offizielle, Medienvertreter – durften am Donnerstag in die trostlos leere Arena Leipzig. Sie erlebten gegen den ohne Auswärtszähler angereisten Tabellen-Vorletzten Balingen eine Partie, die keinen Schönheitspreis verdient hatte. Die Gastgeber quälten sich zu einem 31:24 (16:15)-Pflichtsieg, mit dem sie nach der Niederlage in Kiel ihr Punktekonto wieder ausglichen.