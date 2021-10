Sieg-Premiere dank Piqué: FC Barcelona schlägt Kiew und bleibt im Rennen ums CL-Achtelfinale

Der FC Barcelona hat sich in der Champions League zurückgemeldet und seinen ersten Sieg in dieser Königsklassen-Saison eingefahren. Im Heimspiel gegen den ukrainischen Meister Dynamo Kiew setzte sich Barca dank eines Treffers von Gerard Piqué (37. Minute) knapp mit 1:0 (1:0) durch und liegt in der Tabelle der Gruppe E, in der der FC Bayern aktuell Tabellenführer ist, mit drei Zählern auf Rang drei. Damit hat die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman weiterhin die Chance, ins Achtelfinale einzuziehen. Kiew rutscht mit einem Punkt auf den letzten Platz ab.

Zuvor hatte der FC Barcelona einen Horror-Start in die Königsklasse hingelegt: Im Heimspiel gegen die Bayern Mitte September gingen die Katalanen im eigenen Stadion mit 0:3 unter. Zwei Wochen später folgte die nächste bittere Pleite, diesmal gegen Benfica Lissabon. Wieder lautete das Endergebnis 0:3. Trotz alledem hielt die Barca-Führung an Koeman fest. Und das Team befindet sich nun zumindest ergebnistechnisch im Aufschwung: Drei Tage vor dem Kiew-Spiel gewann der Top-Klub in der La Liga mit 3:1 gegen den FC Valencia. Am kommenden Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) steht nun das Clásico gegen Real Madrid an.