Deutlicher Sieg in Spenge: TuS Vinnhorst bleibt im Rennen um den Aufstieg in die 2. Liga

Die Gastgeber gestalteten das Spiel in der Folge offen, konnten aber nie nennenswert verkürzen, da Maximilian Schüttemeyer und Kreisläufer Oliver Tesch, die 2015/16 mit den HF Springe in der zweiten Liga spielten, gegen die Vinnhorster Abwehr kaum Akzente setzen konnten.

Spenge trifft nach der Pause schnell

Nach Wiederanpfiff ging allerdings kurzzeitig der Faden verloren. Spenge machte zwei schnelle Tore und hatte sogar die Chance auf 13:16 zu verkürzen. Doch wieder stand beim Gegenstoß Wendland im Weg. Finn Backs und Mateus Costa rückten die Kräfteverhältnisse zum 18:12 (36.) wieder zurecht. Der TuS verwaltete danach die Führung und in der 47. Minute hatte Wendland sein Tagewerk vollbracht. Beim Stand von 22:15 räumte er den Platz für Neuzugang Milos Mojsilov.

Am Spielverlauf änderte sich bis zum Abpfiff nichts mehr. Obwohl Jakob Bormann durch einen Übertreter den 30. Treffer verpasste, durften die Vinnhorster einen deutlichen Sieg feiern. Der war auch wichtig im Hinblick auf die Tordifferenz, die in der Endabrechnung eine wichtige Rolle spielen kann. Schon am Donnerstag geht es gegen den MTV Braunschweig weiter. Mit einem weiteren Sieg könnte der TuS die Tür zur K.-o.-Runde weit aufstoßen