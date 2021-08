Sieg über HSV "einfach geil": St.-Pauli-Coach Timo Schultz feiert Derbysieg ausgelassen

Die Stimme von Timo Schultz klang nach über 90 Minuten Emotionen pur recht angegriffen. Den Trainer des FC St. Pauli interessierte das nach dem rassigen 3:2 (1:1)-Erfolg im Stadtduell gegen den Hamburger SV in der 2. Liga so gar nicht. Die Kiezklub-Anhänger unter den 10.003 Zuschauern am Millerntor feierten ihn, Doppeltorschütze Simon Makienok und die gesamte Mannschaft.

"Einfach geil", meinte Schultz am Freitagabend bei Sky. "Wir sind reingegangen und haben gesagt: 'Hey, was gibt es Schöneres?' Die Fans sind wieder dabei. Ich glaube, beide Mannschaften haben ein geiles Spiel gezeigt." Der verdiente Sieger des „geilen“ Spiels war der FC St. Pauli. Maßgeblich Anteil daran hatte Makienok mit seinem Doppelpack. Der Däne traf in der 56. und 58. Minute zum 2:1 und 3:1 gegen den ungeliebten Nachbarn. Finn Ole Becker (27.) hatte die Gastgeber in der ersten Halbzeit in Front geschossen, Sonny Kittel (43.) gelang für den HSV der zu dem Zeitpunkt schmeichelhafte Ausgleich. Robin Glatzel (77.) schaffte später nur den Anschluss.