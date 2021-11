Sieg und Niederlage für VCO-Talente, VC Dresden bietet Hammelburg die Stirn

Dresden. Die Volleyball-Talente des VC Olympia Dresden kehrten von ihrer „Bayern-Tour“ mit einem Sieg und einer Niederlage in die Heimat zurück. Zunächst waren die Schützlinge von Trainer Andreas Renneberg bei der zweiten Mannschaft der Roten Raben Vilsbiburg gefordert. Mit einer guten Leistung konnten sie die Gastgeberinnen am Ende mit 3:1 (25:19, 22:25, 25:15, 25:22) bezwingen. Zur MVP wurde Außenangreiferin und Kapitän Juli Klause gekürt. Andreas Renneberg zeigte sich mit der Vorstellung seiner jungen Mannschaft sehr zufrieden: „Wir haben zuletzt daran gearbeitet, unser Spieltempo zu erhöhen. Das konnten die Mädels schon phasenweise gut umsetzen. Zudem war insgesamt die Angriffsquote besser als zuletzt und wir konnten die Fehlerquote minimieren. Es war am Ende eine geschlossene Mannschaftsleistung“, so der Coach nach dem zweiten Saisonsieg. Anzeige

Nach einer Übernachtung ging es einen Tag später für die VCO-Talente beim SV Lohhof weiter. „So ein Auswärts-Wochenende war natürlich gerade für die jüngeren Mädels, die in der letzten Saison in der Regionalliga so gut wie gar keine Spielpraxis bekamen, etwas völlig Neues“, erläuterte Renneberg. Leider konnte seine Mannschaft in Lohhof nicht an die Leistung vom Vortag anknüpfen und unterlag den Rand-Münchnerinnen glatt mit 0:3 (22:25, 21:25, 17:25). Als MVP wurde Zuspielerin Larissa Winter ausgezeichnet.

„Es ärgert mich schon“, so der VCO-Coach, „denn wir sind in diesem Spiel erstmals unter unseren Möglichkeiten geblieben.“ So offenbarten seine Schützlinge in den beiden ersten Sätzen, die noch relativ eng waren, plötzlich Wackler an Stellen, die sonst schon besser funktionieren. „Wir hatten Probleme in der Annahme, das setzte sich dann im Zuspiel fort und dadurch klappte es auch im Angriff nicht“, schätzte Andreas Renneberg ein. Das klare 0:3 sei auf jeden Fall zu deutlich, aber ein Lernprozess für seine Spielerinnen. Nach einem spielfreien Wochenende geht es am 13. November erneut nach Bayern, zum TV Dingolfing.

VC ebenfalls mit ausgeglichener Bilanz

Die Zweitliga-Volleyballer des VC Dresden waren am Wochenende auch doppelt im Einsatz und haben in den beiden Heimspielen mit einem Sieg und trotz einer Niederlage überzeugen können. Zunächst setzten sich die Schützlinge von Trainer Nikals Peisl gegen die Volley Youngstars Friedrichshafen mit 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:20) durch. Mit dem dritten Saisonsieg sammelten die Elbestädter drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein. Eine Grundlage für den Erfolg gegen das Team vom Bodensee, in dessen Reihen zahlreiche Jugendnationalspieler stehen, war die stabile Annahme, die insbesondere die erfahrenen Routiniers Martin Kroß und Martin Merkel organisierten. Als MVP wurde Zuspieler Simon Gilbrich geehrt.

„Es war auf jeden Fall eine deutliche Steigerung gegenüber den beiden Derbys zuvor. Die Jungs haben förmlich einen Leistungssprung in allen Elementen gemacht. Und die Mannschaft hat emotional und mutig agiert. Ausschlaggebend war am Ende, dass wir uns kaum noch Fehler erlaubt haben“, schätzt VC-Sportchef Sven Dörendahl ein.

Einen Tag später mussten die Dresdner gegen den TV/DJK Hammelburg ran. Die Unterfranken gehören zu den Spitzenmannschaften der Liga und das bestätigten sie auch gegen die junge VC-Truppe, die sich dennoch bravourös schlug. Zwar zogen die Gastgeber mit 1:3 (25:19, 22:25, 27:29, 22:25) den Kürzeren, lieferten dem Favoriten aber einen großen Kampf. Zum MVP wurde Paul Schneider gewählt. Im dritten Satz hatten die VC-Männer sogar zwei Satzbälle und hätten sich damit einen Punkt verdienen können, doch am Ende agierten die erfahrenen Gäste in den entscheidenden Phasen abgeklärter.