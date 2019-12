Sieg und Niederlage: Indians und Scorpions müssen nachsitzen

Schon nach 32 Sekunden brachte Steven Raabe die Indians in Führung. Halle gelang durch Eric Wunderlich (20.) der Ausgleich. Mike Glemser (35.) sorgte für das 1:2, ehe die Saale Bulls binnen 61 Sekunden durch Nicholas Miglio (37.) und Kyle Helms (38.) in Überzahl das Blatt wendeten. Chad Niddery (56.) brachte den ECH in der Verlängerung. Im anschließenden Penaltyschießen behielt Halle durch Christopher Francis die Oberhand.

Pelletier macht alles klar

Auch die Hannover Scorpions mussten nachsitzen, gewannen aber ihre Partie. Die Mellendorfer hatten bei den Rostock Piranhas mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1) nach Verlängerung das bessere Ende. Julian Airich (22.) brachte die Gäste in Front, Jonas Gerstung (56.) egalisierte spät. In der Verlängerung erzielte Julien Pelletier den Scorpions-Siegtreffer (62.).