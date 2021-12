Sieg zum Jahresabschluss: Götze-Team PSV Eindhoven ist Wintermeister

Kleiner Prestige-Erfolg für Mario Götze und die PSV Eindhoven: Die Spieler des niederländischen Eredivisie-Klubs um den deutschen Coach Roger Schmidt dürfen sich nun inoffiziell als Wintermeister bezeichnen. Dank eines 2:0 (1:0)-Heimsiegs am Donnerstagabend gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer überwintert PSV in der Liga vor dem großen Konkurrenten Ajax Amsterdam auf Platz eins. Nach dem 18. von 34 Spieltagen liegt Eindhoven mit einem Zähler Vorsprung an der Spitze. Der Ex-Mainzer Phillipp Mwene (9. Minute) erzielte den Führungstreffer, Cody Gakpo (78.) sorgte für den Endstand. Die Eagles mussten seit der 68. Minute in Unterzahl agieren. Nach Videobeweis sah Joris Kramer wegen einer Notbremse die Rote Karte. Götze spielte von Beginn an und wurde in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit ausgewechselt, Außenverteidiger Philipp Max wurde erst in der 91. Minute eingewechselt.

