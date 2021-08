Siegesfeier unter den Fans nach Sieg gegen RB Leipzig: DFB leitet Verfahren gegen Mainz 05 ein

Trotz Corona-Chaos und Personalproblemen hat Mainz 05 am vergangenen Sonntag gegen den amtierenden Vizemeister RB Leipzig gewonnen – und anschließend mit den Fans in der heimischen Mewa-Arena gefeiert. Dabei setzten sich die Spieler sogar zu den Anhängern auf die Tribüne. Coronakonformen Hygiene-Abstand hielten die 05er dabei kaum. Das könnte jetzt ein Nachspiel haben. Der DFB teilte der "Verlagsgruppe Rhein Main" und dem Radio "FFH" mit, dass der Kontrollausschuss die Situation bereits untersucht und ein Verfahren gegen den Verein einleitet. Welche Folgen der Jubel mit den Fans genau hat, ist allerdings noch unklar.

Noch vor Anpfiff des Bundesliga-Auftakts gegen RB Leipzig hatte hatte Mainz-Sportvorstand Christian Heidel angesichts mehrerer Corona-Fälle und insgesamt 14 Quarantäne-Anordnungen der lokalen Gesundheitsbehörde gesagt: "Wir haben ein Problem, und bei Problemen stehen wir in Mainz zusammen." Auch dank der Unterstützung der Fans gelang den Mainzern von Trainer Bo Svensson dann ein 1:0-Sieg im Stadion am Bruchweg. "Es hat sich angefühlt, als wäre das Stadion voll gewesen", erklärte Mainz-Keeper Robin Zentner nach Spielschluss. Der 26-Jährige sprach den Anhängern im Anschluss gemeinsam mit Kapitän Moussa Niakhaté und den weiteren Teamkollegen auf der Tribüne seinen Dank aus.

Der BVB kassierte im Februar eine hohe Geldstrafe

Im Februar musste Borussia Dortmund wegen eines ähnlichen Vorfalls eine Strafe von 75.000 Euro bezahlen. Nach dem 4:0-Derbysieg über den späteren Absteiger Schalke 04 hatten die BVB-Profis laut DFL "im Mannschaftsbus ohne Abstand und ohne Mund-Nasen-Schutz" gefeiert. Anschließend wurden Marco Reus und Co. in Dortmund von 150 bis 200 Fans empfangen. Der Verein hatte sich umgehend für die Vorkommnisse entschuldigt, die DFL ahndete den Verstoß gegen das medizinisch-hygienische Konzept der "Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" dennoch und verwies darauf, dass nur mit diesem Konzept der Spielbetrieb in der Bundesliga aufrecht erhalten werden könne.