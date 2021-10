Siegesserie des SC DHfK endet mit einer Klatsche: Leipziger schwächeln beim Bergischen HC  

Solingen/Leipzig. Dem SC DHfK Leipzig fehlt es an Konstanz, daran hat das Auswärtsspiel des Handball-Bundesligisten beim Bergischen HC keinen Zweifel gelassen. Waren die Sachsen in der vergangenen Woche gegen Frisch Auf Göppingen noch in überragender Form, torgefährlich, defensivstark und bissig, zeigten sie am Samstagabend gegen die Mannschaft von Cheftrainer Sebastian Hinze ein völlig anderes Gesicht. Mit 20:30 (10:15) kassierten die Leipziger eine mehr als deutliche Niederlage und wurden in ihrem Aufwärtstrend ausgebremst. Anzeige

Schweigeminute für verstorbenen Fan

Eine Schweigeminute eröffnete die Partie am Samstag. Ein 84-jähriger Fan des BHC war in der vergangenen Woche auf der Tribüne zusammengebrochen und später im Krankenhaus verstorben. Die Stimmung beim Duell der Tabellennachbarn sollte darunter jedoch nicht zu sehr leiden, denn mit dem ersten Treffer von Sebastian Damm für die Hausherren waren die Fans wieder voll da.

Nach der unglaublichen Leistung von Torhüter Kristian Saeveras im Spiel gegen Göppingen war klar, dass der Norweger auch beim Auswärtsduell in der Uni-Halle von Wuppertal in der ersten Sieben stehen würde. Doch an die Glanzleistung der vergangenen Woche konnte der Keeper nicht anknüpfen und wurde kurz vor der Pause gegen Joel Birlehm ausgewechselt – doch auch seinem Positionskollegen machte es die schwächelnde DHfK-Abwehr wirklich nicht leicht.

Kein Rhythmus im eigenen Angriffsspiel

Probleme hatten die Sachsen auch im Positionsangriff. Weder aus der Distanz noch über die Außen fanden die Gäste regelmäßig den Weg zum Tor. Nach gut zwölf Minuten (5:7) trommelte Chefcoach André Haber seine Truppe zum ersten Mal zusammen, forderte mehr Konzentration und kompaktere Abwehrarbeit.

Doch nach gut 20 Minuten lag der SC DHfK mit drei Treffer hinten, hatte sich durch Offensiv-Fouls den eigenen Chancen beraubt und aus der Distanz nicht die gewünschte Ausbeute. Am eigenen Kreis klafften immer wieder größere Lücken, die der BHC gnadenlos ausnutzte. Von der Torgefahr gegen Göppingen und Stuttgart, war kaum etwas zu erkennen.

Mit 10:15 ging es in die Kabine und ähnlich schlecht wieder heraus. Von einer Aufholjagd waren die Sachsen weit entfernt. Siebenmeter-Spezialist Lucas Krzikalla scheiterte auch im zweiten Durchgang an Christopher Rudeck, der auch Würfe von Patrick Wiesmach und Marc Esche von den Außenpositionen entschärfte.



Keeper Rudeck zieht Leipziger Schützen den Zahn

In der 43. Minute nutzte Haber beim schmerzhaften 13:20-Rückstand seine finale Auszeit, versuchte seinen Profis ein letztes Mal Mut zu machen. Dass der Kampfgeist noch lange nicht verloren war, bewiesen die Grün-Weißen mit einem beeindruckenden Kempa-Trick von Lukas Binder auf Ivic. Doch weder mit einer offensiven Manndeckung noch mit einer 5:1-Abwehr bekam die Haber-Sieben den BHC richtig in den Griff – und auch ein Weg vorbei an Keeper Rudeck (45 Prozent gehaltene Bälle) wirkte unmöglich.