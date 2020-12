Siegesserie fortgesetzt: Hannover Scorpions bestehen auch gegen den Herforder EV

In der Eishockey-Oberliga haben die Hannover Scorpions ihre Siegesserie fortgesetzt. Der Tabellenführer der Nordstaffel gewann mit 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) beim Herforder EV. Es war für die Scorpions der zehnte Erfolg im elften Saisonspiel. Christoph Kabitzky (4.) brachte die Gäste in Führung, die kurz danach gleich in ihrem ersten Powerplay des Abends zuschlugen. Nur sechs Sekunden waren in der Überzahlsituation vergangen, da traf Christoph Koziol zum 0:2 (8.). Auch für das 0:3 sorgte Koziol (11.), ehe Victor Knaub (37.) das 0:4 gelang.

