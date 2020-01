Siegesserie geht weiter: Liverpool schlägt auch West Ham - Meisterschaft rückt immer näher

Der FC Liverpool ist weiterhin nicht zu stoppen! Auch im Nachholspiel in der Premier League gegen West Ham United gewann die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp mit 2:0 und baut damit die Führung in der Tabelle weiter aus. Eigentlich hätte die Partie kurz vor Weihnachen stattfinden sollen, allerdings spielte Liverpool zu diesem Zeitpunkt bei der Klub-WM - und gewann diese später auch .

Die beiden Treffer für das Klopp-Team schossen am Mittwochabend in London der Ägypter Mo Salah (35.) und der Engländer Alex Oxlade-Chamberlain (52.).

Salah bringt Liverpool per Elfmeter in Führung

Vielleicht auch wegen des Ausfalls von Sadio Mané tat sich der FC Liverpool im London Stadium, dem ehemaligen Olympiastadion, allerdings zunächst schwer. In einer ersten Halbzeit ohne viele Höhepunkte musste ein Elfmeter für die Star-Truppe herhalten, damit die "Reds" in Führung gingen. Mo Salah brachte die Gäste in der 35. Minute in Führung, nachdem Divock Origi zuvor im Strafraum abgeräumt wurde. Die Szene wurde zwar noch einmal vom Videoschiedsrichter angeguckt - an der Entscheidung änderte das allerdings nichts.