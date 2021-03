Siegesserie reißt im Duell der Strafminuten: IceFighters Leipzig verlieren gegen Herne

Leipzig. Es war das letzte Aufeinandertreffen der Saison zwischen den IceFighters Leipzig und dem Herner EV. Die Eiskämpfer hatten bis dato einen ausgezeichneten Lauf und gewannen fünf Partien in Folge. Doch am Sonntagabend riss die Siegesserie der Leipziger. Das Team von Sven Gerike verlor auf der heimischen Eisfläche mit 1:4 (0:1,0:0,1:3).

Dass ein Oberliga-Duell zweier direkter Tabellennachbarn, die um den direkten Einzug in die Playoffs kämpfen, kein Zuckerschlecken werden würde, war zu erwarten. Noch vor der Partie stellte Leipzigs Cheftrainer klar, dass die Sachsen gedanklich noch weit von den Playoffs entfernt seien. Der 44-Jährige warnte: „Der nächste Gegner kann alles auf den Kopf stellen.“

Die beiden Konkurrenten feuerten insgesamt nur elf Torschüsse im ersten Drittel ab. Darunter Robin Slanina, der eine ganz dicke Chance für die IceFighters liegen ließ. Er ging seinen Penalty zu zögerlich an und vergeigte ihn. Auch Sofiene Bräuner und Verteidiger Fabio Frick, der von der blauen Linie abzog, konnten sich nicht belohnen. Das blieb nicht unbestraft. Hernes Nils Liesegang verwandelte nach einem gelaufenen Konter der Gäste zum 1:0. Offensivmann Bräuner ereilte doppeltes Pech. Der 21-Jährige kassierte vier Strafminuten, weshalb der HEV die Hausherren vor dem eigenen Tor in Schach hielt.

Emotionen kochten hoch

Im Mitteldrittel gingen beide Teams auf hohes Tempo. Das Team von Sven Gerike beschäftigte die Gäste und baute Zug zum Tor auf. Doch die Messestädter hatten nicht das nötige Glück, um den Puck über die Linie zu bringen. Zudem arbeitete Gäste-Golie Jonas Neffin an seiner Fangquote. Auch Leipzigs Schlussmann Patrick Glatzel stand wieder seinen Mann. So gingen die Mannschaften ohne ein weiteres Tor in die Kabine.