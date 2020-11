Sieglos-Serie des 1. FC Köln setzt sich fort: Max Kruse schießt Union Berlin auf Platz fünf

Die Sieglos-Serie des 1. FC Köln geht weiter. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol hat vor Geisterkulisse im Rheinenergie-Stadion ihr Heimspiel gegen Union Berlin verloren, ist nach dem 1:2 (1:1) gegen den Hauptstadtklub inzwischen seit 18 Spielen ohne Erfolg. Damit wurde ein vereinseigener Negativ-Rekord eingestellt. Max Kruse verschoss in der 72. Minute zwar im 17. Anlauf zum ersten Mal einen Elfmeter in der Bundesliga, versenkte jedoch den Nachschuss an Kölns Torwart Timo Horn vorbei ins Netz. Sein Sturmpartner Taiwo Awoniyi (27.) hatte die Berliner zunächst in Führung geschossen, Ellyes Skhiri (36.) glich für die Gastgeber aus, die nach der fünften Niederlage im achten Spiel Vorletzter sind. Union dagegen kletterte auf den fünften Platz. Anzeige

Die Punkteteilung, mit der beide Mannschaften zur Pause zunächst in die Kabinen gingen, war verdient: keiner der Mannschaften konnte sich im ersten Durchgang entscheidende Vorteile herausspielen. Die Kölner offenbarten allerdings teilweise erhebliche Defensivschwächen. Ein Beispiel: Marcus Ingvartsen stand nach einem langen Ball frei vor Kölns Torwart Timo Horn, schoss jedoch drüber (9.). Die nächste Chance der Gäste konnte Liverpool-Leihgabe Awoniyi zum 1:0 für die Gäste nutzen, nachdem sich die Kölner Rafael Czichos und Marius Wolf bei der Deckungsarbeit gegenseitig im Weg standen und dem Nigerianer so einen freien Weg zum Tor ermöglichten (27.). Das Tor war genauso aus dem Nichts gefallen wie der Ausgleich. Ein Freistoß von Ondrej Duda flog zunächst an Freund und Feind vorbei durch den Berliner Strafraum - ehe Skhiri aus kurzer Distanz das 1:1 köpfte (36.).